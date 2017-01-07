圖輯》翻滾吧！ 李智凱 登上國際體操教案

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

國際體操總會（FIG）在去年里約奧運結束後，大幅修改體操規則，更重視選手力量與流動技巧的平均分配，讓過去歐美選手總能以力量取勝的優勢不再明顯，也讓台灣選手有機會在國際舞台發光。其中，台灣體操選手李智凱的鞍馬動作，因大量的湯瑪斯迴旋，在新規則下，有望累積更多分數，而他在國際賽上的優美動作，甚至登上國際體總指導新體操規則時的教案。

「我們國家小，體操動作就要更耀眼才會被看到。」這是體操教練林育信幾年前的感觸，他從小帶著李智凱從菜市場翻進奧運，如今李智凱在鞍馬上華麗的「湯瑪斯迴旋」竟登上國際體總教案，甚至還被評為最標準的動作，讓他直呼：「終於打出知名度了，全世界都看到了！」

(中時電子報)

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）

李智凱的華麗動作登上國際體操總會教案。（葉士弘攝）