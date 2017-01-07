台大新竹生醫園區分院動土 第1期380床投入服務
台大醫院新竹生醫園區分院，在中央與地方努力推動近20年後，7日在行政院長林全主持動土儀式後，宣告我國生醫研究正式邁向新的里程碑，未來該院第1期將先開設380床投入服務，預計2020年1月營運，希望透過台大建立起優質醫療資源並擔起我國醫材生技研發重任。
歷經3任總統、3位縣長，推動時間長達17年的台大新竹生醫園區分院，在多任、多位立法委員共同努力下，今年在行政院長林全上任後，積極協調各部會，將總統蔡英文的國家生醫政策與理念付諸行動，今天終於在林揆主持動土典禮下，往前邁出1大步。
林全表示，這是國家重要里程碑，台灣過去有低成本、低價格及產業外移等問題，因此希望高附加價值的就業機會增加，而生技醫藥產業是創新且能提高附加價值的產業，台灣就是需要這樣的產業發揮示範效果，帶動國家產業往高值化成長。
他說，我國有發展生技醫藥產業的條件，更有很好的醫療人才，我們的醫療水平及服務能量，在全球排名第3、亞洲第1，這些都是我國既有的條件，他期勉生技醫藥產業成為台灣未來的明星產業，由台大新竹生醫園區分院帶動所有相關產業進步，並成為帶動經濟發展的重要引擎。
台大醫院院長何弘能指出，台大生醫分院規畫共設置一般病床500床及特殊病床228床，分兩期開設，第1期380床，包括急性一般病床250床，特殊病床130床，病床並將優先提供生醫園區臨床轉譯研究使用，並於2019年6月完工、2020年1月營運。
第2期包括348床與研究大樓、國際醫療中心，則於2019年9月動工、2022年5月完工，同年12月正式營運。
生醫分院成立後將建立優質健檢中心及國際級特色醫療，同時打造智慧型醫院，建立遠距照護和健康雲端產業，共同開發健康照護所需的IT軟硬體，並與園區內的生技醫藥公司建立新藥及醫材研發的產學合作管道，同時提供一般醫療服務及急重症治療中心，以滿足目前大新竹地區急重症之醫療需求。
(中時)
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