屏東飛行聖地玩飛行傘 日男摔傷無生命跡象

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日男操控飛行傘摔傷，警消到場已無生命跡象。（周綾昀翻攝）

日男操控飛行傘摔傷。（周綾昀翻攝）

日男在屏東飛行聖地玩飛行傘摔傷。（周綾昀翻攝）

今日下午3時56分，一名47歲日籍男子，在屏東三地門鄉賽嘉降落場，疑飛行傘使用不慎摔傷，警消人員到場後，該男雙腳骨折且無生命跡象，目前男子已送往高榮龍泉分院救治。

(中時)