林心如愛女前世揭曉 連霍建華都吃醋
林心如昨日為老公霍建華生下愛女「小天使」，據悉，女兒遺傳到爸媽好基因，小臉蛋掛著一對可愛酒窩，漂亮到讓爸爸霍建華捨不到放下，一直抱著。塔羅牌專家小孟老師更表示，小天使與林心如緣分很深，透露母女倆已結緣三世。
據《聯合報》報導，小孟老師特別為林心如女兒抽塔羅牌，抽到一張「聖杯ACE」，解釋這張牌象徵這個女兒是上天賜予，還透露林心如與女兒結緣三世，上輩子是林心如的情人、上上輩子則是林心如的小三。
小孟老師又表示，林心如與女兒相當投緣，感情好到會讓霍建華吃醋，但霍建華吃醋反而會增進一家人感情，女兒未來有望朝醫療專業方面發展，更預測現年40歲的林心如，後年生二寶的機率高達九成！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。