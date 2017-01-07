林心如愛女前世揭曉 連霍建華都吃醋

林心如、霍建華升格當爸媽。(本報系資料照)

林心如昨日為老公霍建華生下愛女「小天使」，據悉，女兒遺傳到爸媽好基因，小臉蛋掛著一對可愛酒窩，漂亮到讓爸爸霍建華捨不到放下，一直抱著。塔羅牌專家小孟老師更表示，小天使與林心如緣分很深，透露母女倆已結緣三世。

據《聯合報》報導，小孟老師特別為林心如女兒抽塔羅牌，抽到一張「聖杯ACE」，解釋這張牌象徵這個女兒是上天賜予，還透露林心如與女兒結緣三世，上輩子是林心如的情人、上上輩子則是林心如的小三。

小孟老師又表示，林心如與女兒相當投緣，感情好到會讓霍建華吃醋，但霍建華吃醋反而會增進一家人感情，女兒未來有望朝醫療專業方面發展，更預測現年40歲的林心如，後年生二寶的機率高達九成！

(中時電子報)