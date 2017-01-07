佛州濫射案民眾驚恐躲廁所 感覺好無助

美國佛州勞德岱堡機場今天下午發生恐怖濫射案，數千旅客及民眾原地受困超過6小時。有些人因傳出再次槍擊而恐慌，幸好只是虛驚一場；有人困在飛機上。躲進廁所的民眾驚魂未定說，當時感到好無助。

槍手在提領行李處對群眾開火，造成5人身亡。

53歲的康史坦士．麥金泰（Constance McIntyre）在傳出又發生槍擊時躲進廁所，她說，「大家極度驚慌、嚇壞了，不斷哭泣。我不知道這裡是否安全，當時感到好無助，緊張又驚恐。」

康史坦士和先生麥金泰（Vincent McIntyre）約下午1點抵達機場，送女兒到第4航廈搭機飛往牙買加，但麥金泰很快發現槍手不久前在第2航廈開槍。聽聞發生第2次槍擊的民眾奔向第4航廈，新聞畫面顯示，人們低身躲在車後，然後邊逃邊躲。

麥金泰說，他一度聽見停車場傳出一陣騷動，過不久看見員警在搜索拿人。他說：「我們看見員警拔出槍奔向某些人，附近民眾急忙逃竄。員警逮住2名男子，扣押他們的行李。」

他接著說，他們將其中一件行李放進一個亮黃色箱子內，然後聽見廣播說，當局將對一件可疑行李進行引爆。來自北卡羅來納的38歲旅客庫杜（Ronnie Coutu）說，他在西南航空（Southwest Airlines）班機上待了數小時，因糖尿病緊急情況才得以先下機。

庫杜夫婦說，飛機在勞德岱堡機場降落後，一動也不動停在停機坪上，大家一臉困惑。他們說，有旅客大喊，「發生槍擊案了」，空服員接著證實。

直到晚上7時15分，班機仍全面停飛。（譯者：中央社蔡佳伶）1060107

(中央社)