富邦證實增菘瑋即將加盟 只差簽約

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中職富邦悍將隊總監陳俊池今天證實增菘瑋即將加盟，只不過還沒有簽約，增菘瑋在戰力外測試會時表現出色，當時就獲得富邦教練團的肯定。

32歲的增菘瑋曾旅美效力印地安人小聯盟，一度受到投球失憶症困擾，2010年回台加入中職，被兄弟象（中信兄弟前身）選走，2015年底遭中信兄弟釋出，之後轉戰台東綺麗珊瑚成棒隊。

而增菘瑋去年底在中職戰力外測試會球速飆出144公里引起關注，陳俊池受訪時表示，增菘瑋當時就獲得教練團的肯定，如今即將加盟，好投手不嫌多，期待增菘瑋能厚實戰力。1060107

(中央社)