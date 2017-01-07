年金改革中區座談 零星衝突和平落幕
年金改革中區座談會今天下午在中興大學圖書館登場，現場上千名退休軍公教人員到場陳情，期間也發生零星推擠衝突，下午4時30分抗議人潮才逐漸散去。
國家年金改革委員會國是會議中區分區會議下午在中興大學舉行，場外聚集上千名退休軍公教人員陳情，警方也佈署近3000名警力防範，不過從中午到下午，還是陸續有衝突發生。
中午時分，抗議民眾徒步至興大校門口，準備將一輛配備大型擴音器的宣傳車開入校園，現場汽笛聲響震天，宣傳車仍慢慢駛向校門口，陳情民眾與阻擋車輛前進的警方爆發第一波衝突，警方以雞爪釘刺破宣傳車左前輪，並將駕駛帶離。
下午陳抗民眾堵在出入通道，過濾進場人士身分，非軍公教代表的與會人員不放行，見到非軍公教代表，陳抗民眾鳴放汽笛驅趕，並高喊「出去、出去」。
會議開始後，警方加強管制區人力布署，雖然陸續有民眾爬過鐵圍欄，衝入管制區內，不過最後仍被警方保護管束。
下午約4時30分，陳抗民眾陸續散去，雖然過程中發生數波推擠衝突，所幸僅有一名女性摔倒送醫，座談會也在下午5時結束。1060107
(中央社)
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