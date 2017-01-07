林宥嘉登記結婚 娶個老婆好過年

歌手林宥嘉、丁文琪日前登記結婚，林宥嘉今天表示，升格當人夫後，對身分轉換還沒什麼感覺，「剛好這幾天有空，就去登記了，想說娶個老婆好過年」。

林宥嘉日前向女友丁文琪求婚成功，丁文琪今天在臉書以「新手人妻」身分，到便利商店用實際行動購票支持林宥嘉的「The Great Yoga世界巡迴演唱會」，也藉此對外宣告兩人已完成結婚登記手續的好消息。

林宥嘉證實與丁文琪已經登記結婚，他心情愉悅地表示，「剛好這幾天有空，就去登記了，想說娶個老婆好過年」，至於婚宴、蜜月，目前都在籌備中，還沒有具體時間表。

林宥嘉升格人夫之後，笑言自己反應比較慢半拍，所以對於身分轉換還沒有什麼感覺，「可能要等到正式穿上禮服，舉行婚宴後，才會更有不一樣的感覺吧。反而是現在聽說演唱會票賣得很好，倒是很有感覺很開心」。1060107

(中央社)