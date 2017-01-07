國訓隊不只阿兵哥 連老外都進球！
在台灣的足球聯賽有老外不稀奇，但連以體育替代役男為主體的國家儲訓隊，竟都有外籍球員助陣，可就是第一次了！
來自於我國友邦貝里斯的摩根7日上演台灣企業甲級聯賽處女秀，替補上陣不但製造1個12碼球，自己也射進1球，幫助國訓以5比0大勝銘傳大學，旗開得勝。
「今天感覺很好！這是我第一次踢台灣的甲級聯賽，很高興就能幫助球隊做出進球貢獻，」就讀於崑山科技大學的摩根說，自己雖然是外籍生，踢國訓隊並不覺得奇怪，「我已經來台灣3年了，很習慣跟台灣人踢球，溝通也沒有問題。」
除了來自貝里斯的摩根，國訓這次也找了來自史瓦濟蘭的班尼爾助陣，首戰於下半場登場。國訓教頭彭武松表示，之前和崑山科大踢友誼賽，覺得兩人踢得不錯，就找來幫忙。
「沒有讓兩個老外先發，是因為沒有在一起練。不過開賽後左路不穩，就把摩根換了上去，他有辦法拿得住球，也立刻做出貢獻。」彭武松說。
城市聯賽改制台甲企業聯賽，賽制從跨年制回到年度制、2循環增加到4循環，國訓增加外借球員，也是應付比賽的必要之道，否則替代役男每年暑假就換一批人，根本無法以穩定陣容應付整個賽季。國訓這次除了找來摩根、班尼爾，也請了前國腳謝孟軒、戴宏旭，戴宏旭首戰還從中場直接長射破門。
「其實我們往年就有外借球員，但目前足球替代役男只有12人，本屆外借17人是歷來最多的，」彭武松表示，軍中球隊如過去的飛駝，除了役男也會有外借球員，「目前我們也是編列預算，支付外借球員車馬費。最好是能跟替代役男簽兩年約，就當募兵制聘請足球專業的職業軍人，國訓隊這個組織才能發揮成效。」
(中時電子報)
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