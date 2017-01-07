「遠東餐廚達人賽」10周年 Nera奪冠激動落淚

遠東集團徐旭東（左4）讚許冠軍隊伍Nera，5位成員有葉廷彥（左起）、陳威辰、張家峰、黎惠婷、黃冠溱。（郭吉銓攝）

冠軍隊伍Nera端出龍蝦濃湯附義大利餃（左起），與烤透抽、破布子蒸野生赤鯮附青蒜泥，以及野菇奶油燉鹿野放山雞胸、三杯雞肉球，共3道湯品、前菜、主菜獲獎。（郭吉銓攝）

歷屆冠亞軍賴奕丞（左起）、蔡鎮、郭玟君、盧品潔、李冀亞組成夢幻隊伍上菜；台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（下排左起）、遠東集團董事長徐旭東、農委會副主委黃金城、美國賓夕凡亞州貿易投資辦事處處長蔡宜玲在台上試菜。（郭吉銓攝）

太平洋SOGO百貨董事長黃晴雯（右）與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新一起試菜餐與評審。（郭吉銓攝）

遠東餐廚達人賽是國內唯一結合內外場的餐廚競賽，參賽者在比賽過程試味道。（郭吉銓攝）

遠東餐廚達人賽有有「餐飲界奧斯卡」稱號，今（7日）舉辦第10屆競賽，晉級10強的參賽隊伍涵蓋高雄餐旅大學、弘光科大、實踐大學、醒吾科大、雲起餐坊、桃園育達高中等校同學，6年前曾參賽的張家峰組成的Nera奪得冠軍、獲得30萬元，他與學弟妹興奮激動、喜極而泣，遠東集團董事長徐旭東肯定冠軍隊伍表現：「他們一定下了很大的功夫！」

張家峰是高職實習老師，他說6 年前還是明德高中餐飲科高二生時，首次參加遠東餐廚達人賽，但沒進入決賽，對他來說是一場震撼教育。今年3月他要參加教師檢定，經學弟葉廷彥邀約，他抱著再比一次的決心，趁年紀符合24歲以下的限制決定參賽，找餐服國手備取黎惠婷等一起搭擋，過程中5人分處台中和高雄，透過視訊討論菜色且各自練習，菜單經過3次修改才定案。

他說Nera是Native在地、Energy Saving節能、Reduction節約、Ambrosia美味的縮寫，符合這次「輕‧ 食尚」主題，端出烤透抽、破布子蒸野生赤鯮附青蒜泥，與龍蝦濃湯附義大利餃，以及野菇奶油燉鹿野放山雞胸、三杯雞肉球，共3道前菜、湯、主菜獲獎，張家峰說：「很幸運被評審欣賞，我們會在這個領域上繼續努力。」

徐旭東表示10年來舉辦400場賽事，不只讓餐飲學校水準提升，更符合國際標準，還期望讓飲食更為美味，飲食的氣氛、過程和文化都是重點，「舉辦10年來不只讓吃的文化維持在高水準，也提升國民的文化，和台灣在世界的地位！」。他認為台灣小吃有名氣，美食味道是世界一流，但還差了公安、食安，「這些方面還要更努力，再提升文化、科技、經濟水準。」

在國內青年廚藝競賽中，遠東餐廚達人賽是國內唯一結合內外場的餐廚競賽，5人一組團隊合作與全國菁英比試，且提供30 萬元冠軍獎金與價值50萬元海外研習一個月，是規格最高、競爭最激烈、獎金最高的比賽。10年來投入逾5000萬元預算，為台灣餐飲服務界累計培育2000位餐服與廚藝新秀。

本屆遠東餐廚達人賽為響應聯合國糧農組織的倡議，以「輕‧ 食尚」為主題，呼應低碳飲食風潮，也回應聯合國 2016 年國際豆類年口號：「提供豐富營養，促進可持續發展」，倡導使用對人體與自然有益的「可持續」的食材，鼓勵參賽年輕廚師「從食做起」。

為了歡慶屆滿10年，歷屆冠、亞軍郭玟君、李冀亞、賴奕丞、盧品潔、蔡鎮等組成「夢幻隊伍」的冠亞軍廚師、美女餐服、型男侍酒師上菜，端出36小時低溫烹調的牛小排搭上榨菜鴨肝義大利餃詮釋「遠東冠軍牛肉麵」，並以賽事首屆2007年同齡的紅酒來祝賀。

擔任五星級飯店副主廚的賴奕丞與籌備廚師的蔡鎮因徐旭東喜愛麵食，兩人以獲獎當屆的「花食尚」結合「傳統」主題，設計「遠東冠軍牛肉麵」，他們認為遠東冠軍牛肉麵具有立足本土、展望國際、發揚台灣「食」力的意涵，象徵對賽事的祝福與感謝。

蔡鎮是第7屆冠軍，曾參賽5次，創下遠東餐廚達人賽參賽次數最多，他謙稱自己平凡、不聰明，感激遠東比他更笨、像傻子一樣舉辦賽事，是「無私的奉獻」；賴奕丞參賽2次，是第4屆冠軍，曾經歷八八風災水洗廚房，在設備與資源艱困中奪冠，「當時萬念俱灰，但我們不放棄！」。

這次參與的內外場評審包含太平洋SOGO百貨董事長黃晴雯、雅詩蘭黛執行董事總經理張麗敏、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、漢來美食品牌長劉子銘、Bvlgari董事總經理張麗敏、ａgnes b.總經理程俊偉、美食達人徐天麟等共28位。

廚藝評審長劉冠麟與餐服評審長蘇國垚這10年皆擔任評審，劉冠麟表示10年來吃了上千道菜，參賽隊伍水準逐年提升，他說採買規畫、衛生守門、廚藝基本工、內外場合作都很重要，每道菜要有味道但不能過重，他很高興今年10隊中有4隊具備前3名的實力，「透過比賽也可教導學生食材的使用，且灌輸他們更多的知識。」。

蘇國垚表示這次外場服務技巧進步很多，是10年來最順的一次，除了談吐部分是長年來最需要改善的外，「幾乎找不到缺點，以前會扣到6、7分，今年頂多扣1、2分。」他原先擔心兩隊高中組服務技巧會生澀，其中有一組還服務到外國賓客，卻能從容看外賓眼神和笑容應對，可說是「初生之犢不畏虎」。

蘇國垚認為遠東餐廚達人賽提供30萬元冠軍獎金與價值50萬元海外研習一個月，是國內獎金最高，且結合內外場的餐廚競賽是全世界唯一，鼓勵17至23歲的年輕參賽隊伍自己採購食材、設計菜單，成敗自己負責，不少隊伍參加4、5年得獎爭取榮譽，也有很多學校爭取到校舉辦，對餐飲教育明顯有助益。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，這次比賽讓他印象深刻，吃到亞軍Le Terrior主菜香煎土魠魚鑲九層塔佐葡萄風味醬，善用本土食材土魠魚且兼顧環保，「同學們很了不起、很有希望，相信台灣菜也能揚威國際。」

(中時)