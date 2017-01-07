經典賽不被看好 陳鏞基：越要打好成績
經典賽中華隊教練陳金鋒、副隊長陳鏞基，7日抽空出席台北渣打公益馬拉松視障陪跑活動。對於本屆經典賽中華隊少了旅外球員助拳，很有可能是經典賽最終回的陳鏞基，珍惜披中華戰袍機會，「外界不看好，越要把成績打好。」
可能是最後一次打經典賽，陳鏞基表示相當珍惜這次機會，「畢竟國內外都關注這賽事，今天也是集訓休假抽空做公益，當然希望有好的名次。」中華隊經典賽與強敵南韓、荷蘭和以色列同組，然而徵招旅外球員頻受阻，組訓一波三折，不過陳鏞基仍正面以對。
「只打1、2場的比賽，要打了才知道。」陳鏞基說，「棒球不是少了誰就不能打，我們既然參加了就會非常團結。」就算國內對中華隊預期不高，陳鏞基直言，「不被外界看好，就越要把成績打好。」
至於首度任副隊長，陳鏞基則打趣說，「我的工作就是把隊長(林智勝)看好，他有時候少根筋。」
(中時電子報)
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