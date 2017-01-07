台灣熱情小黃給靈感 陸企推計程車商店
在中國大陸深圳搭計程車，可能會遇到向你推銷堅果、雨傘的司機。深圳的「Gogo車吧」公司把計程車變成迷你商店，創始人說，創立公司的靈感來自熱情推薦當地風景名物的台灣計程車司機。
香港亞洲時報網站4日報刊登題為「在中國，出租車變成迷你便利店」報導，描述記者親身經歷：「近日在深圳搭乘出租車時，司機問我要不要買一袋澳洲堅果。『來一袋吧，很不錯的，你肯定會喜歡』」。
在被婉謝後，司機沒有放棄，他撕開袋子，掰開一枚堅果，要讓乘客試吃。「此時他已經是在用左膝蓋掌握方向盤，更多的注意力放在推銷商品而不是開車上面。這讓我實在無法再回絕，堅果的確很好吃」。
最後這包堅果成功推銷出去，報導說，除了堅果，車上還販賣雨傘、紙巾、芒果乾、薯片，甚至咖啡和茶。
這輛計程車使用的服務來自「Gogo車吧」，2016年5月成立，號稱「全球首創車載精品商店」，深圳約有1000名計程車司機使用它的服務。它計劃擴大到北京、上海及中國的其他主要城市。
創始人勾祖勇表示，他的經營念頭是在台灣搭乘計程車時產生的，當時司機熱情地向他推銷當地特產和服務。
「Gogo車吧」表示，計程車司機銷售其產品可每月多賺人民幣2000元（約新台幣9000元），相當於深圳的最低工資，約10%到30%的乘客會購買至少一件商品。
報導說，這家公司還充分利用手機支付，計程車上的二維碼與司機的微信錢包帳戶都和Gogo微店相連。1060107
(中央社)
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