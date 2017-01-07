批華航帝雉號字型未授權 文鼎這樣說

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文鼎字形昨天控華航舉辦帝雉號字體票選，卻未經正式商業授權，遭華航否認，文鼎字體今天下午也回應，正針對授權範圍作進一步釐清和確認。

華航日前舉辦帝雉號票選，最後由楷體勝出。不過，文鼎字型昨天在臉書粉絲團發表聲明，控華航未經正式商業授權，華航否認是使用無授權的字體，已交由廣告公司李奧貝納處理。

文鼎字型今天下午在臉書中也回應，目前有收到廣告公司李奧貝納寄送過來的Opentype盒裝產品照片，雙方現階段也針對授權範圍作進一步的釐清與確認。

文鼎字型也強調，很謝謝華航與李奧貝納針對這事件積極的處理，希望大家能夠共同努力，提升設計美學。1060107

(中央社)