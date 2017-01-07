立院換地案 北市財政局：各取所需美事

台北市財政局長陳志銘今天說，市府對於立法院換地案有2種選擇，依據土地法有「撥用」或「交換」，本來是地方與中央「各取所需」的美事，因外界誤會解讀，讓府會關係緊張。

台北市政府和中央的「立法院換地案」正在議會審查，卻傳出市長柯文哲私下拜會民進黨、親民黨等兩黨議員，試圖遊說，國民黨議員質疑有政治目的。

陳志銘表示，立法院換地案有二種選擇，一種是循土地法第26條選擇「撥用」，另一種是循土地法第25條選擇「交換」；過去北市的「大直校區」與國防部的「水源營區」彼此互為無償撥用，無須送議會審議。

他說，市府現在選擇把土地交換案送進議會，卻遭外界解讀別有用心，若市府想拿市地做人情，其實去年11月間內政部核定都市計畫變更後，就可直接與中央互為撥用，何必繞圈。

陳志銘表示，因立法院基地很醒目，市府絕對有責任要向議會交代清楚，且經過議會7次一讀程序的暫擱，現在總算有機會送進財政建設委員會實質討論。

他說，立法院的前身是日治時期「台北州立第二高等女學校」舊校舍，這也是都市計畫土地使用分區去年還維持學校用地，而不是與使用事實相符的機關用地，去年11月23日正式更名為機關用地，解決國會長期使用學校用地的難堪處境。

至於是不是「拿蛋黃區換蛋白區土地」。陳志銘表示，從政治角度而言，立法院稱為行政的蛋黃區並不為過，但從北市要推動東、西區門戶計畫帶動城市發展角度來看，門戶車站周邊的土地才是更具戰略地位，像南港曾被稱為黑鄉，但繼高鐵南港站開通後，三鐵共構的首月吞吐量增加30萬人。

他說，市府也努力要讓南港區擺脫「黑鄉南港、工業區南港」稱號，世大運結束後會主力推動東區門戶計畫，「現在還稱南港是蛋白區的人，與當年早期說信義計畫區是片荒野、農田的人無異」。

陳志銘表示，一件本來是地方與中央「各取所需」的美事，因外界誤會解讀，讓府會關係緊張；選擇維持現狀，暫緩城市發展腳步，這是一種選擇，或讓市府有籌碼推動東區門戶計畫，立法院的鐵皮棚架早日改建完成，讓台北繼續往前走，也是種選擇，相信市民、市議會與市府都希望台北能更好。1060107

(中央社)