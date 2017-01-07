台大跨海虎井義診 島上居民放鞭炮歡迎

台大醫院愛心義診團今天深入馬公2級離島虎井社區義診，短短一個上午，全島近100位大小民眾，幾乎全數接受義診，明天將轉赴湖西鄉義診。

台大醫院醫療團隊由肝膽外科醫師黃凱文率放射、牙科和影像權威梁博欽等近10位醫護人員，首度抵達馬公虎井離島義診，居民還放鞭炮，表達歡迎。

台大醫療團隊今天包括辦理腹部超音波、肝腎功能血液篩檢和兒童身體及牙齒健康篩檢等，短短半天，就吸引島上69位大人和7位小朋友前往接受義診服務，幾乎是全島大小居民全部出動接受義診。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，澎湖離島醫療資源分佈不均，尤其是離島，此次在縣長陳光復的努力下，促成台大醫院醫療團隊到澎湖離島義診服務，讓離島居民在醫療義診上獲得最完善的醫療義診服務，對於義診有異常的居民，將由衛生局馬公衛生所持續追蹤。

台大醫院醫療團隊明天將轉赴湖西鄉進行愛心義診服務。1060107

(中央社)