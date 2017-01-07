步步驚心麗小鮮肉多 李準基勤保養

韓星李準基暌違7年再度抵台，今天大聊拍韓劇「步步驚心 麗」秘辛，直呼同劇演員南柱赫太帥，讓他一度後悔接演該劇，笑說為此狠甩肉、勤保養，才不輸其他「王子」。

南韓演員李準基繼2009年首次來台，再度挾著韓劇「步步驚心 麗」在亞洲創下的高人氣撲台，時隔7年，明晚將舉辦「Thank You台北演唱會」，和許久未見的台灣粉絲會面。

他下午在記者會聊拍攝「步步驚心 麗」的過程，表示自己如果是女生，眾多王子中絕對選同劇演員南柱赫，「他真的太帥了」，李準基自曝首次練習腳本，看到來的男演員全都又帥又年輕，感到相當恐懼感，笑說非常後悔接演此劇。

為了不輸其他「王子」，李準基害羞透露在外表上花了不少心思，不只勤抹保養品，還努力減重15公斤。他表示，飾演的四王子「王昭」雖長得帥，卻充滿悲傷的一面，他幽默表示若不減肥，大家一看就知道是個享受人生的王子、必定繼承王位。

李準基也坦言，看過原著吳奇隆表現後感到壓力，一直思考如何展現不同演技，「我滿擅長表達感性演出，這個角色悲喜落差大，所以盡力展現這部分」，他說四王子人生故事充滿魅力，因此非常投入這個悲劇性角色。

該劇結局男女主角最終未能重逢，讓不少觀眾直呼遺憾，李準基說拍攝當天不只飾演女主角「解樹」的IU大哭，他也淚流不少，還心想能否拍續集，甚至殺青回家入睡時夢見四王子與解樹相遇，感嘆兩人的愛情太讓人心痛。

他先前幾場演唱會大跳韓國女團Twice夯曲「TT」，笑說女舞強而有力，反而容易跳，Twice是她目前最愛的女團，嘴甜的李準基表示，「都到台灣了，我最喜的成員當然是子瑜」，至於明晚台灣粉絲是否有機會一睹他跳「TT」風采，李準基賣關子說，再看大家反應。1060107

(中央社)