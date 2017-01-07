台大新竹生醫園區動土 林全提3大期待
行政院長林全今天出席「臺大醫院新竹生醫園區分院新建工程」開工動土典禮，林全表示這是發展生物科技的里程碑，並提出3大期待，希望建構竹苗地區的智慧健康城市。
林全、政務委員吳政忠、新竹縣副縣長楊文科、立法委員柯建銘、林為洲以及台灣大學醫學院長張上淳等人，下午共同為台大醫院新竹生醫園區分院進行動土儀式。
林全指出，台灣科技要往前走，過去的問題出在低成本、低價格以及產業外移，希望就業機會增加，但就業機會如果不是高附加價值，對經濟發展是不利的，而生物醫學產業、生技產業就是一個「最有創新以及最能夠提高附加價值的產業」。
他表示，台灣的醫療水平在全世界排名第3、亞洲第1，這樣的成果，有利於發展生技產業，加上近幾年許多在國外從事生技醫療研究的專業人員陸續回歸，帶回創新概念，希望未來生技產業成為台灣明星產業，更是經濟發展的「重要引擎」之一。
林全更提出「3大期待」，首先是必須做到新竹生醫園區的產學合作，其次要結合新竹分院和竹東分院，為地方醫療需求做最好的服務，最後期待台灣大學力爭成為全世界最知名的醫學院，把有效的資源做最好的運用。
台大新竹生醫園區共設置一般病床500床、特殊病床228床，分兩期開設，第一期先開設380床，包括急性一般病床250床，特殊病床130床，預計109年1月正式營運，其餘348床預定於第一期啟用後5年內開設完成。1060107
(中央社)
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