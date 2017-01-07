莊敬高職寒冬送暖 席開120桌宴弱勢
為響應新北市府「幸福滿屋，實物銀行」方案、莊敬高職今天在校內擺下120桌，宴請弱勢家庭，讓1200多名弱勢民眾體會學校及社會溫情。
新北市莊敬高職連續第4年於校內擺下千人宴，依新北市府社會局所提供的弱勢家庭名單，宴請民眾到莊敬高職校內圍爐吃尾牙，席開120桌。
不僅如此，全校師生也全體總動員，美容科提供免費義剪、美甲體驗、人體彩繪、演藝科提供專業舞蹈音樂表演、流行服飾科縫製伴手禮、幼保科協助照顧孩童等，充分發揮各科專長為民眾服務。
莊敬高職董事長王傳亮表示，學校已是第4年響應「新北市寒冬送暖、關懷弱勢活動」，教職員今年再度將尾牙餐費全部捐出，免費招待弱勢團體及清寒家庭到校歡喜吃尾牙，包括晶華、喜來登、典華、海霸王、台灣麥當勞等知名餐飲企業、共同投入此次善舉行動。
此外，餐飲科也用心規劃了10道佳餚，不僅海陸食材豐盛齊備，菜名也相當吉祥，包括「彩衣紅袍迎新春」、「龍鳳振翅沖天飛」、「太極乾坤炸雙味」等，餐飲科50多位老師全部出動，菜色不亞於高檔餐廳。
新北市副市長侯友宜也到場與民眾同樂，除了摸出彩色電視及現金大獎，也感謝校方將教職員的尾牙款項全數捐出，化身成溫暖的千人美食饗宴。1060107
(中央社)
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