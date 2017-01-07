佛州槍擊案 凸顯機場維安漏洞
美國佛羅里達州勞德岱堡機場今天發生的致命槍擊案，恐再度引發外界對機場維安措施是否應該更加嚴格的辯論。
路透社報導，全球各大機場的安檢作業主要鎖定在保護飛機不會受到攻擊，或遭放置致命裝置，而不是機場本身。因此，機場內的公共空間，很多有對大眾開放，而在旅客進入檢查關卡，步向登機門前，沒有正式的安檢。
布魯塞爾機場去年3月炸彈攻擊事件，造成32人喪生和數百人受傷後，各界對於是否擴大機場安檢措施至公共區域的辯論日益激烈。
部分批評人士建議仿效以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）模式，當地民間保全業者接受以色列國家安全局（Shin Bet）的訓練，在警員支援下，詢問個別旅客，並在機場入口處設置炸彈偵測器。
但專家表示，這種方式有其缺點，恐怕只是把目標轉向機場的另一部分。航空業分析師哈特維爾德特（Henry Harteveldt）說：「不幸地，想保護這些區域，在後勤實務上行不通。原因不在於範圍擴大多少，而是總會有某種弱點目標區。」
依美國機場數量來看，這種安檢措施的實施成本，恐令人望之卻步。
美聯社報導，佛州攻擊案也暴露機場安全措施另一個罩門。旅客雖然必須脫下鞋子，把手提行李放上X光機檢查，通過金屬偵測門，但是機場其他區域，像是票務櫃台和領取托運行李區域，安全檢查措施少，易受到攻擊。
2013年，發生1名不滿運輸安全局的槍手在洛杉磯國際機場開槍濫射，造成運輸安全局1名安檢人員喪生，3人受傷。去年11月，奧克拉荷馬市機場1名航空公司員工在員工停車場附近遭歹徒開槍殺害。2015年，1名持刀揮舞男子在紐奧良機場攻擊聯邦安全官員遭擊斃。1060107
(中央社)
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