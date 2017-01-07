來台被貼港獨標籤 羅冠聰：中共操弄

香港3名泛民派議員來台遭遇抗議，並被稱支持「港獨」。其中1名議員羅冠聰會後受訪時表示，這是中共蓄意操弄「愛國情緒」，他們3人並未支持港獨。

時代力量邀請香港立法會議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰等人，參與今明兩天在台北松江101國際會議中心舉行的台港議員論壇。羅冠聰表示，這次來台無論在香港機場或桃園機場都遭遇抗議，很明顯示中共在操弄「愛國情緒」將他們貼上「港獨」標籤。

他說「我們三人都很清楚，我們不是提倡香港獨立的民主派議員」中共試圖製造人們之間的矛盾，憑空捏造仇恨，令人遺憾，也很可悲。

他提到，他們提倡香港民主、自治、自主的主張並不會因此而受到影響，會繼續與台灣進行很正常、健康的公民社會交流，特別他們與時代力量都是近年才進到立法機構的政黨，彼此間有比較多相似處，這些都是這兩天的會談主要討論的內容。

此外，香港政府未來將針對包含姚松炎、羅冠聰在內的4名香港立法會議員進行議員資格的司法覆核。對此，羅冠聰表示，中國大陸全國人民代表大會常務委員會具有對香港的司法的解釋權。因此，香港議員宣誓風波的癥結點在於，中共以服務政治為目的的釋法內容。

他表示，即便中共透過司法壓迫支持民主、自主的人士，但他們仍不會放棄，會繼續堅持理念；但針對司法覆核還是要等法院作出判決，才能有具體回覆。

姚松炎則表示，香港宣示法規是英國政府當年治港時，委派官員的要求，與現在民主選舉出來的議員完全是兩回事，因此應改革、修訂這樣的「殖民地法律」，重新回歸民主選舉規則。

他認為，中英聯合聲明針對人大釋法的約束現在似乎已無效力，因此長遠來講需要國際社會為香港關注香港基本法158條的約束力問題。

而針對3月將舉行的香港行政長官（特首）選舉，姚松炎認為，香港民主派在這次香港選舉委員中拿下320多個席次，對3月特首選舉應有影響力，所以再等1個月，候選人全都出來後，民主派議員將開會討論3月如何票選特首，屆時將會發揮這320多票的影響力。1060107

(中央社)