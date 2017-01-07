18%優存 銓敘部：將合理調整改進

年金改革委員會國是會議中區座談會今天登場，銓敘部退撫司長呂明泰今天表示，18%優惠存款制雖多次修改，但仍有退休人員所得偏高，未來將合理調整改進。

座談會由教育部長潘文忠主持，共有130位報名，出席81位，登記發言44位，最後抽出35位發言。潘文忠感謝中興大學提供會議場所，正逢學校期末，也對興大師生造成不便致歉，也感謝警察同仁在場外維持秩序。

對於發言代表提到信賴保護和不溯及既往，呂明泰回應指出，年金改革過程，銓敘部從過去到現在一直謹守該有的法律原則，處理過程中沒有忘記平等跟比例原則的要求，大家擔心的問題，以後法制一定會落實，會有合理的緩衝期，循序漸進的處理原則；也一定會注意不同類型的人生活保障問題、樓地板問題，請大家放心。

至於18%優惠存款問題，呂明泰表示，優惠存款制度已多次修改，但仍有退休人員所得偏高，加上近年來銀行利率偏低情況，社會會認為依然維持18%的利率不公平，對此，呂明泰強調，如何合理來調整改進，「是我們的責任」，這次年金改革會有改革。

勞動部勞動保險司長石發基回應時指出，勞保107年整個收支會出現逆差，基金用盡，但他表示，勞保是勞工重要保險制度，將盡量延長勞保的財務健全時間，維持勞工應有給付權益，並希望採取漸進式微調。

石發基說，大家都認為改革可能改得更壞，但也可能改得更好，年金改革會把政府撥補機制入法，也會制定政府負最後支付責任的條款，請勞工朋友放心。1060107

(中央社)