民眾服務社歲末送暖 助南投527戶弱勢

南投縣民眾服務社募集社會愛心，發送慰助金、白米給縣內527戶弱勢家庭，並頒感謝狀給贊助單位，還有書法家揮毫贈春聯。

南投縣政府、南投縣民眾服務社今天在南投縣婦幼館舉辦「寒冬送暖，歲末傳愛」冬令關懷活動，南投縣長林明溱等人出席，發送白米及紅包給弱勢家庭，也頒發感謝狀給230個贊助團體及善心人士，還有書法家揮毫，免費贈送春聯給弱勢家庭，傳遞年節祝福。

林明溱說，活動連續舉辦5年，關懷政府無法補助的邊緣戶，每年都吸引許多善心人士及團體共襄盛舉，募集資源逐年增加，受惠家庭也持續成長，也希望更多單位及個人一起照顧需要幫助的人，讓弱勢民眾感受社會溫暖、過好年。

南投縣民眾服務社理事長王瑞琛說，今年共有230個慈善團體及個人響應，共募得新台幣165萬元、5000公斤白米，每戶發給3000元慰助金、9公斤白米，受惠家庭由最早的500戶，今年增加到527戶。

王瑞琛表示，居住南投市的弱勢家庭由縣長林明溱親自發放，其他12個鄉鎮的受助家庭，則由服務社員送到家；為使資源確實照顧弱勢家庭，個案都經實地訪視，且所有捐贈資源都交贈弱勢家庭。1060107

(中央社)