運將違停被開單咆哮還栽贓沒還證件 女警委屈哽咽

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違停竟還敢罵女警？前天下午1時許，開計程車的賴姓司機，在瑞芳區民生街違規併排，遭瑞芳派出所林姓女警開單，結果賴姓司機不僅大聲咆哮女警，甚至誣賴對方「沒還他保險證」，使得女警當場直覺委屈哽咽。

警方表示，開計程車的賴姓司機（60歲），因未到新北市瑞芳區民生街用餐，貪圖方便併排停車遭民眾檢舉，瑞芳派出所林姓女警接獲投訴後，到場開單告發，使得賴男大為光火，不僅當場大聲咆哮，甚至聲稱女警搞丟他的證件。

林姓女警認為對方「違規居然還罵他」，感覺受委屈，當場哽咽要求賴男說清楚，同時呼叫警方支援，後來路人紛紛上前關注，還錄下過程，之後警方支援趕到，賴男竟找到自己的證件，但儘ㄦ管如此，賴男仍不願意道歉。

最後警方請賴男回派出所說明，賴男僅表示，自己願意受罰，之後拿下1張併排停車的紅單之後，快步離開派出所。

(中時)