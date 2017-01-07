好天氣到頭轉涼 下周低溫下探14度
晴朗溫暖的好天氣到頭了！中央氣象局預報顯示，今晚至明（8）日中午起，東北季風逐漸增強，天氣漸涼。北部地區將轉為短暫雨的天氣，馬祖及東半部地區也有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門則為多雲天。
8日起，由於東北季風增強帶來冷空氣，北台灣天氣開始轉涼，白天高溫會比今日下降3至4度，愈晚愈冷；中南部受影響時間較晚，明天仍會是晴朗溫暖的天氣，要到下周一（9日）才有較有變涼的感覺。
東北季風明顯影響時間在下周一（9日）至周三（11日），北台灣整天偏涼，中南部日夜溫差大；估計最低溫會落在下周二（10日）清晨，中部以北及東北部低溫只有14、15度，南部及花東最低溫也僅17度。提醒大家留意氣溫變化，小心別著涼。
下周四、五（12、13日）白天開始，冷空氣略減弱，各地氣溫漸回升，與此同時，水氣也漸漸增多，各地雲量都會增加，北部、東半部降雨機率也會提高，影響程度仍有待觀察。
(中時電子報)
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