不分區立委林靜儀「協作平台」 前進中興新村
民進黨不分區立委林靜儀，7日在南投市成立「協作平台」，未來將採密集且長期、與地方公民團體合作模式；林靜儀表示，稱為「協作平台」而非「服務處」，就是希望嘗試創新作法，養成「共同參與」文化，為南投帶來更有力的改變！
林靜儀「協作平台」設在南投市中興路229-37號，剛好在中興新村往南投市的樞紐位置。協作平台將與各地方社團、公民團體、或各議題的倡議團體密集合作，長期針對南投的青年發展、地方建設、社會服務、醫療、教育、觀光生計或環保等議題進行合作。
林靜儀表示，她所期待的民主，是公民參與和公民合作；過去習慣區分「官方」、「民間」，很多民眾還留有「官大學問大」的迷思，或習慣「攔轎喊冤」式的陳情，這些都無助於地方，培養出自己的力量和行動。
她在南投設立協作平台，就是希望能夠落實「公民參與」理念；民意代表是政府和人民間溝通的平台，是資源和需求整合的平台；不是只接受請託，而是與有需求的人一起合作。
林靜儀的邀請函和牆上看板，以Chiah Lai Che台語招呼語（常來坐）意涵，譯成原住民語言、及其他各東南亞語言且並置，也是期待協作平台能夠涵括多元文化價值。
林靜儀強調，台灣社會有諸多議題，都需有更多溝通，希望透過有別於傳統服務處的「協作平台」，充分與民間團體對話及合作。
(中時)
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