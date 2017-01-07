陸：從嚴治黨任重道遠 反腐嚴峻複雜
中國大陸國家主席習近平昨天發表「從嚴治黨」相關談話，大陸官媒人民日報今天呼應發表評論員文章稱，全面從嚴治黨「任重道遠」，反腐敗鬥爭「形勢依然嚴峻複雜」。
大陸央視報導，中共第18屆中央紀委7次全會6日開幕，中共中央政治局常務委員會7名常委悉數出席。習近平在會上表示，「反腐敗鬥爭壓倒性態勢已經形成」
習近平說，「要做到懲治腐敗力度決不減弱、零容忍態度決不改變，堅決打贏反腐敗這場正義之戰」；要求「不斷增強全面從嚴治黨的系統性、創造性、實效性」。
大陸官媒人民日報7日緊隨其後，發表評論員文章稱，經過4年多努力，「不敢腐的目標初步實現、不能腐的制度日益完善、不想腐的堤壩正在構築，反腐敗鬥爭壓倒性態勢已經形成，黨內政治生活呈現新的氣象」。
文章提出，一項調查顯示，2016年有92.9%的大陸群眾對全面從嚴治黨、反腐敗工作成效表示很滿意或比較滿意，比2012年提高17.9個百分點。
文章說，「全面從嚴治黨取得顯著成效，但仍然任重道遠；反腐敗鬥爭取得重大勝利，但形勢依然嚴峻複雜」。需要「堅持標本兼治，深入推進全面從嚴治黨，嚴字當頭、實字托底」、「不斷增強全面從嚴治黨的系統性、創造性、實效性」。
中共中央政治局去年底召開會議稱，反腐敗鬥爭壓倒性態勢已經形成，全面從嚴治黨的制度建設取得豐碩成果，推進標本兼治。2017年要持續形成高壓態勢，淨化黨內政治生態。1060107
(中央社)
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