新機「帝雉號」字體被控侵權 華航駁斥
中華航空為A350新機「帝雉號」進行字體票選，經網友投票以楷體勝出，但文鼎字型控華航舉辦帝雉號字體票選，卻未經正式商業授權；華航今回應，此案是委任廣告公司李奧貝納設計且經授權，確實取得永久合法授權，對文鼎未經查證、傷害華航的行為深表憤慨。
文鼎字型昨天在臉書粉絲團發表聲明，「楷體」是文鼎自行設計開發的「文鼎毛楷」，對外只稱「楷體」，對字型廠商的極度不尊重。文鼎指控華航未經授權，逕自將此字體放入活動及公司商務營運中使用，突顯企業人員對於設計與智財權的不尊重，將採取可能的法律途徑。
華航表示，李奧貝納確已取得文鼎公司的永久合法授權，合約仍繼續有效，對於文鼎未經查證、傷害無辜客戶，引起社會大眾對華航品牌形象的不良觀感的行為，深表憤慨。
李奧貝納公司也發出聲明，指侵權一說是誤導大眾、混淆視聽說法。
(中時)
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