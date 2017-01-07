祥湧6號漁船遭撞 海巡馳援

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屏東東港籍「祥湧6號」漁船今天於鵝鑾鼻東南方510浬處遭賴比瑞亞籍商船撞著，艙間進水有沉沒之虞，正在台菲海域執勤的海巡「台東艦」據報馳援，預計明天中午趕抵出事海域。

海洋巡防總局表示，下午接獲「祥湧6號」（CT4-2562）漁船於鵝鑾鼻東南方510浬處，遭賴比瑞亞籍商船「SEVILLA CARRIER」號碰撞，漁船船艏第一、二艙間進水，有沉沒之虞，立即指派位於台菲海域執勤的「台東艦」全速趕赴肇事海域救援與蒐證，預計明天中午11時趕抵現場；海巡也另通知附近作業漁船先行前往救援。

海洋巡防總局說，截至下午4時「祥」船進水情況已獲控制，船上包括2名台籍及8名印尼籍船員均安，肇事貨輪仍停留現場，在附近作業的「金昌6號」漁船，預計今晚9時先抵達事發海域，將與隨後趕到的「台東艦」共同戒護「祥」船返回東港。「台東艦」也將在現場進行蒐證，以利釐清肇事責任及漁船後續求償事宜。1060107

(中央社)