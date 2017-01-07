MLB》洋基放掉坎諾 紐媒：大錯特錯

坎諾2013年起改披水手戰袍。(美聯社資料照)

水手隊明星二壘手坎諾(Robinson Cano)，上季重拾應有水準，不僅轟出生涯新高單季39轟、103分打點，打擊三圍2成98／3成50／5成33，《紐約每日新聞》(New York Daily News) 記者馬澤歐（Mike Mazzeo）就直言，4年前洋基放棄坎諾是個錯誤決定。

坎諾2013年季外成自由身，但洋基只願開出7年1.75億美金合約，最終他選擇以10年2億4千萬美金巨約改披水手隊戰袍，然而轉戰水手第一年遭遇低潮，14轟平生涯最差，打點、長打率也下滑，球隊戰績不甚理想，不過隔年坎諾逐漸適應，上季34歲的他更重返巔峰。

反觀當年洋基砸下1.53億美金簽下7年約的艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)，連兩季開轟未達雙位數，表現令人失望透頂，而洋基近3季先後用羅伯茲（Brian Roberts）、祖魯(Stephen Drew)、卡斯楚（Starlin Castro）頂替坎諾離開的二壘空缺，打擊數據仍遜色坎諾不少。

坎諾近三季打點至少都有79分以上，打擊率至少2成87，上季上壘率更來到5成33，而洋基近3季二壘手打擊數據，單季最多只有70分打點，2016、2015球季各21轟，打擊率最佳僅2成68，因此被馬澤歐認為，洋基當年錯放這位自家農場培養的明星二壘手是個錯誤。

(中時電子報)