新港水仙宮藏細緻壁畫 張花冠讚嘆
嘉義縣長張花冠今走訪被評為國定古蹟的新港鄉笨港水仙，並致贈「水天同靈」匾額，向水仙尊王、關聖帝君致敬，感謝眾神護佑百姓，同時相當讚賞水仙宮寺廟的建築之美。
現場由張花冠擔任主祭官，新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、議員陳文忠等人一同出席祭拜、獻花果、財箔，並鞠躬感謝上天保佑。
張花冠指出，清朝時期宮廟現址為台灣重要港口之一，商務鼎盛，有小台灣之稱，居民為祈求航運及商運平安，分別建造水仙宮、笨港天后宮及協天宮三座大廟。而新港鄉水仙宮是嘉義縣唯一的國定古蹟，2011年曾獲選內政部宗教百景之一。
水仙宮被評為國定古蹟，取於建築之美，廟內隨處可見豐富的木雕和彩繪，木雕題材除了常見的花鳥外，還有罕見的是大象和龍。
水仙宮前殿屋頂的建築力學原理也非常巧妙，以蹺蹺板的槓桿原理支撐屋簷中央的重量，這種設計在台灣很少見，還有名畫家陳玉峰繪製的壁畫和門神，讓張花冠為之驚嘆。
水仙宮主委程良驥表示，除感謝縣長致贈匾額，也期望縣府能對國定古蹟的維護及保存能多給予支持與協助。
(中時)
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