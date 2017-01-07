莊敬高職舉辦千人圍爐宴 弱勢民眾感動眼紅紅

新北市私立莊敬高職今晚在校內席開120桌，舉辦千人愛心圍爐宴，邀請弱勢民眾提前吃年夜飯，獲邀民眾都吃得很開心。（孟祥傑攝）

新北市私立莊敬高職今晚席開120桌，舉辦千人愛心圍爐宴。（孟祥傑攝）

農曆年快到了，新北市私立莊敬高職今天（7日）傍晚舉辦愛心圍爐活動，席開120桌邀請1000名低收入戶弱勢民眾提前吃年夜飯，還安排義剪、美甲、臉部彩繪和摸彩活動，家樂福大賣場也到場贈送400分裝有乾糧、民生物資的福袋，有吃有玩又有得拿，獲邀民眾都說：「揪感心！」

新北市副市長侯友宜今出席餐會與民眾話家常，並致詞感謝莊敬高職連續4年響應市府實物銀行方案與寒冬送暖活動，教職員捐出全部尾牙餐費，招待弱勢民眾歡喜圍爐，提前吃頓溫馨的年夜飯，「這比辦尾牙宴更有意義！」

為了這場圍爐宴，莊敬高職今天全校總動員，餐飲科50多名師生齊心掌廚製作10道色香味俱全的愛心料理，菜色不輸高檔餐廳，美容科則提供免費義剪、美甲體驗、人體彩繪，演藝科安排舞蹈音樂表演、流行服飾科縫製伴手禮、幼保科負責協助照顧孩童，讓活動猶如嘉年華會般熱鬧滾滾。

莊敬高職董事長王傳亮表示，很感謝晶華、喜來登、典華、海霸王等知名飯店也捐款贊助或支援主廚指導製作料理，台灣麥當勞也免費提供1200分人氣點心「香酥蘋果派」，作為餐後甜點，看到獲邀民眾吃得津津有味，真的很有成就感。

王先生眼眶泛紅地說，他多年前車禍後就無法正常工作，根本沒錢過年，很感謝莊敬高職舉辦愛心圍爐宴，讓一家人也能過個好年；胡小姐也說，莊敬高職年年舉辦愛心圍爐，讓全家人感受到社會溫情，她提醒孩子一定要心存感恩，長大後更要做善事回饋社會。

(中時)