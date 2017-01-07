西藏路公寓火警 60歲老翁不治

北市西藏路一處公寓頂樓加蓋7日晚間發生火警，消防隊出動十多輛消防及水箱車，火勢迅速控制。（姚志平攝）

消防人員將1位年約60歲的受困民眾緊急送醫。（姚志平攝）

萬華西藏路某公寓傍晚6時發生火警，濃烈火勢由5樓頂加竄燒，消防局獲報後出動16輛消防車及50名消防員前往搶救，火勢在6時28分撲滅，並在頂加房間內救出60歲林姓老翁，因吸入性嗆傷昏迷，送醫後仍宣告不治。

警消同時疏散大樓內的20人，除林姓老翁外均無大礙，消防人員初判火起地點是5樓頂加房間，原因不排除是電線走火，目前正進一步採證釐清中。

(中時)