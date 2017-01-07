笑認老來得子！哈林《紅白》大方談二度當爸
由張小燕、庾澄慶（哈林）聯手主持的除夕節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》今(7日)在台北小巨蛋錄影，哈林去年被小S等人虧和民視主播張嘉欣戀情，差點在台上翻臉，今年哈林、張嘉欣修成正果結婚又有喜，讓外界相當好奇哈林反應，結果哈林一掃先前黑臉，自嘲「老來得子」，大方談喜訊。
張小燕和哈林這回同樣擔任紅、白隊的隊長，由韓國嫩團SF9與吳映潔（鬼鬼）打頭陣勁歌熱舞後，張小燕便介紹神秘嘉賓機器人「Pepper」出場，Pepper現場猜主持人年紀，竟說哈林應該是88歲，張小燕則立刻接哏妙回：「答對了，88歲，他就是要當爸爸了」。
一甩先前談家事便尷尬的態度，哈林也露出笑臉，High說：「我就是人稱老來（得）子的庾澄慶！」大方說出二度當爸的喜事，現場觀眾也開心恭喜，氣氛熱絡。
(中時電子報)
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