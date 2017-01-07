末代金靴建功 台體逼和皇家蔚藍

台灣體大前鋒李祥偉（右）接應隊友李茂（左）妙傳破門，在補時階段逼和皇家蔚藍，興奮的狂奔慶祝。（李弘斌攝）

台灣企業甲級足球聯賽7日上演台灣體大與皇家蔚藍的激戰，台體雖在第68分鐘被皇家蔚藍的委內瑞拉中場艾斯皮納爾頂開大門，但靠末代城市足球聯賽金靴、台北世大運國腳李祥偉在補時第3分鐘頭槌破門，仍以1比1逼和皇家蔚藍。

「最近都在上課，覺得比賽的狀況不是很好，幸好最後那球李茂傳得很漂亮！」其實李祥偉在比賽進入補時之前，接應左翼吊中就有一次絕佳的扳平機會，球卻差之毫釐頂偏，他有些惋惜的說：「那顆球我本來以為進了…」

李祥偉終場前頭槌攻門頂偏。（李弘斌攝）

李祥偉（中）把幾乎必進的頭槌頂偏，自己也抓頭懊惱不已。（李弘斌攝）

皇家蔚藍後衛死守台灣體大前鋒李祥偉。（李弘斌攝）

台體和皇家蔚藍上半場戰成0比0，以反擊為主的皇家蔚藍在第68分鐘開出左側角球，由艾斯皮納爾頭槌破門，一路領先到補時階段。不過比賽踢得激烈，補時長達7分鐘之久，台體前國腳李茂在補時第3分鐘從右路帶球內切，送出精準過頂挑傳，助攻李祥偉頭槌追平。

皇家蔚藍是由旅居台灣的外籍人士組成，2016-17年首次參加城市聯賽，就拿下第5名。不過城市聯賽改制台甲聯賽，皇家蔚藍面對2循環倍增到4循環的賽事負荷，也只能且戰且走。

「我們只有一個贊助商，就是銅猴子餐廳，贊助費用讓我們可以做第2套球衣，其他經費都是由球員掏腰包自籌，」皇家蔚藍德籍教頭伊瓦尼斯基（Robert Iwanicki）說：「我們會繼續尋找贊助，據說體育署這邊也會補助球隊，希望很快有好消息。」

(中時電子報)