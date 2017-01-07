又被魔神仔牽走？老婆婆騎熟路竟迷途10小時
最熟悉的路卻迷路10小時！家住屏東市迪化街的林姓婆婆，6日上午10時許，按往例出發到屏東中山公園參加活動，卻騎了10小時，迷路到里港堤防道路，直到看到警車大燈時才回過神，嚇得她直說，自己被「魔神仔」遷走，口裡也頻頻念佛經。
70多歲林姓老婦人6日早上10時許，前往屏東市中山公園參加活動，結束後騎自行車要返回迪化街的住家，短短不過2.5公里的路，卻騎了10多個小時都找不到回家的路，讓她嚇得一路狂飆，途中也沒喝水及進食。
一名路人晚間9時許，在里港鄉載興堤防道路看到這名老婦人神色慌張，單獨1人且口中又頻念「阿彌陀佛」，便協助報警，最後被大平派出所女警張淑娟找到。
林姓老婦人邊充饑果腹邊向員警表示，她經常騎自行車到中山公園，但當天卻怎麼也騎不到家，好像被「魔神仔」牽去，害她從早上到現在10個小時都滴水未進，最後在離家30公里外的里港，看到閃著警示燈警車到來，有如看見一盞明燈，看的她差點都哭出來。
警方透過警用電腦進行比對，得知該名73歲老婆婆住在屏東市迪化街，是通報協尋失蹤人口，目前已通知家屬到所撤銷協尋。
(中時)
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