體操決勝負 林育信：真的好想贏韓國

台灣體操小將李智凱，希望在東京奧運完成奪牌夢想。（葉士弘攝）

台灣體操好手徐秉謙。（葉士弘攝）

台灣體操小將李智凱去年闖進里約奧運，成為寶島暌違16年再度進軍五環殿堂的體操好手，儘管未能帶回獎牌，但當時年僅20歲的他，卻累積了更多經驗，更讓其他選手清楚看到，奧運並非遙不可及的夢想，面對接下來2020東京奧運，教練林育信認為，選手在日籍總教練濱田貞雄帶領下已有顯著提升，再過3年更加成熟，成隊闖進東京奧運，甚至擊敗亞洲老三韓國隊，絕非不可能任務。

2017世大運培訓隊暨2018雅加達亞運競技體操國手選拔今起在國訓中心舉行2天賽事，儘管參賽選手只有男子18人、女子9人，但選手絲毫沒有鬆懈，全力把握比賽機會，展現出集訓成果，男子組比完前4項，由黃克強以54.150分暫居領先，女子組則由莊琇如以31.613分在前2項比完後領先。

選手未因對手較少而鬆懈，展現體操隊期待在台北世大運，乃至於接下來的亞運，甚至是2020東京奧運要拚出佳績的決心，林育信認為，關鍵就是李智凱去年搶下奧運門票，不但給了選手目標，更讓奧運不再是不切實際的空想，他說：「選手對挑戰奧運展現出信心，自然會更為積極。」

目前男子體操隊由日籍教練濱田貞雄擔任總教練．林育信擔任輔佐角色，他強調日籍教練針對選手肌肉訓練，讓選手不容易受傷，又加強小動作修飾，減少被扣分的機會，更重要的是，嚴格管理選手，將整個團隊凝聚起來。

中華隊在2014年南寧世錦賽首度闖進世界男子前24強，隔年在英國格拉斯哥又進步1名，再寫歷史，林育信認為，當前體操隊主力都是21歲左右，再過2、3年正好是成熟期，包括鞍馬有李智凱、徐秉謙與黃克強、地板有李智凱與唐嘉鴻、單槓有唐嘉鴻，若都能在比賽表現穩定，要擠進世界前12強進軍奧運並非夢想。

「最大目標就是要贏韓國，如果真的能贏，就能讓人瞧得起！」林育信強調，韓國近期實力下滑，若台灣能擊敗韓國擠身亞洲老三，就是世界級水準，他相信以目前團隊全心為同一目標前進的努力氛圍，加上選手逐漸累積實力，絕對看得到未來。

(中時電子報)