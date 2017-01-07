在未合法場地玩飛行傘 日男意外客死他鄉

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日籍飛行愛好者，客死他鄉！昨日下午3時許，一名日籍男子，在屏東三地門鄉賽嘉降落場，疑飛行傘使用不慎，直接從100公尺高的地方墜落，送醫急救後仍不治，去年一名韓國客也發生相同意外去世，再次披露該場地未合法的問題。

昨下午3時56分，消防人員接獲通報，一名47歲日籍男子在賽嘉降落場墜地，該男雙腳骨折且無生命跡象，據其他飛行傘玩家陳述，男子從100公尺高處，未經任何緩衝自由落體墜落，懷疑是飛行傘斷繩，無法操控方向造成失衡，經急救後緊急送醫，仍於昨日晚5時20分宣告死亡。

據了解，賽嘉降落場，每年此時到農曆過年前，有亞洲地區相較穩定的氣流，因此每年都吸引大批日韓籍遊客來做飛行傘體驗，而該名日籍男子則與日本飛行學校的7名成員來試飛，不料卻意外客死他鄉。

「去年已摔死1名韓國客！」屏東縣教育處副處長許沛祥指出，由於降落場這地點是私人土地，因此茂管處無法徵收，而地主將場地出租給蘇姓業者運用，雖業者有提出申請，但缺乏民航局要求的飛行安全手冊，因此未合法。

許沛祥還說，去年發生憾事後，縣府依「屏東縣無動力飛行自治條例」針對業者未合格卻出租場地，罰過2次，每次10萬元，在前往該場地沿路，也貼有「警告！該場地未合法」的中日英文告示牌，來提醒玩家。

(中時)