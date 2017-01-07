帝雉號無端遭控侵權 華航：憤慨

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華航帝雉號傳出字體侵權爭議，華航今天表示，已確認其委託的李奧貝納公司已獲授權，針對文鼎公司未事先溝通就單方面發表聲明表示憤慨。

華航日前舉辦帝雉號票選，最後由楷體勝出。不過，文鼎字型昨天在臉書粉絲團發表聲明，控華航未經正式商業授權，華航否認是使用無授權的字體，已交由廣告公司李奧貝納處理。

華航今天傍晚發表聲明，表示這案是委託廣告代理商李奧貝納公司執行，且李奧貝納公司確已取得文鼎科技開發股份有限永久合法授權（產品授權序號：AOTF-94FE29DA179E），合約仍繼續有效。

華航強調，文鼎公司於其臉書官方網站發佈聲明之前，未能事先與華航溝通，確認其委託的李奧貝納公司已獲授權，單方面發佈侵權聲明並批評與其無關的字型票選，引起社會大眾對本公司品牌形象的不良觀感，對於這種未經查證傷害無辜客戶的行為，本公司深表憤慨。1060107

(中央社)