北市西藏路火警 1男子送醫

台北市7日晚間在西藏路一間5層樓建築物的5樓起火燃燒，目前救出1名年約60歲的男子，已送和平醫院急救。中央社記者王揚宇台北攝 106年1月7日

台北市消防局今天晚間6時許獲報，在西藏路一間5層樓建築物的5樓起火燃燒，消防局緊急派員滅火，目前救出1名年約60歲的男子，但他呈現OHCA狀況，已送和平醫院急救。1060107

(中央社)