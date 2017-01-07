屏東三地門飛行傘墜落 日籍男子喪命

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屏東縣三地門鄉賽嘉降落場今天下午發生飛行傘墜落意外，一名日籍男子當場沒有生命徵象，送醫急救仍回天乏術；當時有目擊者看到該飛行傘是從100公尺高空直墜落到地。

屏東縣消防局說，下午3時56分接獲報案指出，三地門鄉賽嘉降落場有民眾飛行傘使用不慎掉落摔傷，隨即派人車前往搶救，消防人員趕到現場發現，傷者是名47歲的日籍男子，雙腳骨折已無生命徵象，隨即將他送高雄榮總屏東分院急救。

高雄榮總屏東分院表示，這名日籍男子到院時已無生命跡象，幾經搶救仍沒救活。1060107

(中央社)