盧曉晴婚宴 小倆口台上鬥嘴曬恩愛

台灣旅日高爾夫女將盧曉晴和台日混血企業家武山孝人，今天在台北完成終身大事，武山孝人用日文致詞，盧曉晴充當翻譯，小倆口還甜蜜地在台上鬥嘴，羨煞旁人。

婚宴今天中午在台北萬豪酒店進行，宴席間並播放「我們的愛情故事」影片，描述兩人生活在同一個城市裡，望著同一片天空，但男方是企業家，女方是高爾夫選手，人生看似沒有交集。

直到某一天命運讓彼此在球場相遇，走入彼此生活，變成合作無間的夥伴，無話不談，而從今天開始，成為相守一生的伴侶。影片述說兩人相識過程，場面溫馨動人。

盧曉晴致詞時表示，兩人在去年12月6日已經在日本登記結婚，今天在台灣舉辦婚宴，她的朋友占大多數，謝謝大家特別前來。

而武山孝人在致詞時用日語，盧曉晴充當翻譯，當翻譯到，「只有我（盧曉晴）今天最漂亮，其他時間不漂亮。」雖然是鬥嘴，但新人臉上滿是幸福洋溢，全場賓客也會心一笑。1060107

(中央社)