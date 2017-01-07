白宮報告：陸晶片政策對美業者構成風險
歐巴馬政府在今天公布的報告中警告，北京當局扶植發展國內半導體科技，恐對美晶片製造商造成傷害，並對美國國家安全帶來風險。這項報告呼籲當局仔細檢視大陸的產業政策。
根據報告，大陸計畫在半導體設計製造達到領先地位，這是10年1500億美元計畫的一部分。美國必須有效回應，以保持半導體產業的競爭力。
白宮科技顧問會議（Council of Advisors on Science and Technology）在報告中表示，「我們發現大陸的政策，以破壞創新、蠶食美國市占率等方式扭曲市場，並對美國國家安全構成風險。」
彭博昨天引述知情人士報導，一旦川普對大陸產品祭出懲罰措施，北京當局也準備好好伺候美國企業。
要求匿名的消息人士透露，這些措施包括針對知名，或在大陸營運規模不小的美國企業，進行課稅或反托辣斯調查。消息人士表示，其他可能措施還有反傾銷調查，縮減政府採購美國產品規模。
這項報告指出，「中國受惠於全球開放，卻未大力相挺，在某些情況下，甚至反其道而行。如今全球有越來越多的國家質疑經濟開放的好處，這種趨勢將形塑美國如何回應半導體產業的挑戰，或被美國如何回應挑戰所影響。」
美國產業領袖不希望川普和北京當局對峙。英特爾執行長科再奇（Brian Krzanich）指出，提供美國企業稅賦優惠是川普提倡就業回流美國的方式。
科再奇今天接受CNBC訪問時表示：「真正的答案不是貿易戰，更不是設限，而是讓美國更具競爭力。調降稅率，讓企業更容易回到國內生產，才能讓製造業重返美國。」1060107
(中央社)
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