白宮報告：陸晶片政策對美業者構成風險

歐巴馬政府在今天公布的報告中警告,北京當局扶植發展國內半導體科技,恐對美晶片製造商造成傷害,並對美國國家安全帶來風險。這項報告呼籲當局仔細檢視大陸的產業政策。

根據報告,大陸計畫在半導體設計製造達到領先地位,這是10年1500億美元計畫的一部分。美國必須有效回應,以保持半導體產業的競爭力。

白宮科技顧問會議(Council of Advisors on Science and Technology)在報告中表示,「我們發現大陸的政策,以破壞創新、蠶食美國市占率等方式扭曲市場,並對美國國家安全構成風險。」

彭博昨天引述知情人士報導,一旦川普對大陸產品祭出懲罰措施,北京當局也準備好好伺候美國企業。

要求匿名的消息人士透露,這些措施包括針對知名,或在大陸營運規模不小的美國企業,進行課稅或反托辣斯調查。消息人士表示,其他可能措施還有反傾銷調查,縮減政府採購美國產品規模。

這項報告指出,「中國受惠於全球開放,卻未大力相挺,在某些情況下,甚至反其道而行。如今全球有越來越多的國家質疑經濟開放的好處,這種趨勢將形塑美國如何回應半導體產業的挑戰,或被美國如何回應挑戰所影響。」

美國產業領袖不希望川普和北京當局對峙。英特爾執行長科再奇(Brian Krzanich)指出,提供美國企業稅賦優惠是川普提倡就業回流美國的方式。

科再奇今天接受CNBC訪問時表示:「真正的答案不是貿易戰,更不是設限,而是讓美國更具競爭力。調降稅率,讓企業更容易回到國內生產,才能讓製造業重返美國。」1060107

