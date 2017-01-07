日再籲安理會改革 聯合國新秘書長贊成

日本新聞網報導，現正訪問美國的日本外務省事務次官杉山晉輔在當地時間6日前往紐約聯合國總部，會見甫就任聯合國秘書長的古特瑞斯（Antonio Guterres），兩人就安理會改革達成了共識。

杉山透露，在與古特瑞斯的會談中，兩人討論了聯合國安理會的改革問題，古特瑞斯表示，「半個世紀以來，安理會的構成等方面沒有進行過改革，改革是當然的事情」。

日本政府近年一再要求聯合國安理會實施改革，以期使日本能成為安理會常任理事國。

杉山還以日本籍職員在聯合國過少為由，要求聯合國增加日本籍職員的比例。雙方並討論了北韓問題，一致認為，安理會對北韓的制裁決議必須貫徹實施。1060107

(中央社)