法國法院首認定 臉書朋友未必真是朋友

法國最高法院在一項判決中陳述，社群網站臉書上的「朋友」未必反映傳統意義上的友誼關係，法律上無法推定兩名臉書朋友彼此熟識。這是法國法院首度做出相關認定。

法國24電視台（France 24）報導，這項認定的起因，是一名律師質疑律師公會某些成員在一件風紀訴訟中偏袒某方，因為受偏袒的對象與律師公會成員是「臉書（Facebook）朋友」。

但最高法院在判決中說明，人們在社群網站上願意與某人對話而互相成為「朋友」，這個「朋友」一詞，不一定反映傳統意義上的友誼關係。

臉書是常用社群網站，許多人都有數百名、甚至數千名「朋友」，卻未必真的認識其中每一個人。

法國最高法院認為，社群網站只是一種溝通工具，法律上無法理所當然地推定兩名「臉友」彼此熟識。

這是法國法院首度做出類似認定，未來也可能會在某些案子中起作用。

報導訪問律師勒狄厄（Marc-Antoine Ledieu），他認為，法國正處於緊急狀態下，網路通訊受到更嚴密的監視，某些網路使用者可能不敢在臉書上隨便加朋友，但這次的判例顯示，即使臉友名單中出了一個極端犯罪分子，也不表示加他為朋友的人就一定會遭法律追究，只是可做為線索之一。1060107

(中央社)