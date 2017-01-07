馬公燒炭案 檢警採檢體送法醫中心

馬公市三多路一處民宅，昨晚傳出兩家5口燒炭、造成1死4傷的意外，檢警今天採集所有傷亡檢體，將送法醫研究所進行鑑定了解死因。

由於檢警在現場勘驗燒炭現場共有5個燒炭桶子，木炭的數量不少，檢方也指示追查木炭來源，檢警並研判燒炭時間，由於家屬在當晚8時32分返回發現，由現場燒炭痕跡，推估燒炭的時間，應該是落在晚間6時左右。

澎湖檢警今天完成死者相驗並採集檢體，連同4名送醫的傷者，也都採集檢體，將送法醫研究所作進一步的檢驗，了解真正的自殺原因。

至於原本傳出令人振奮的消息，經查是23歲的陳姓女子，頭、手都有所反應，並非原先傳出的蔡姓女子，至於其他3人，院方仍全力搶救中。1060107

(中央社)