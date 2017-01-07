南非市長訪台北引爭議 駐館回應
針對南非首都茨瓦尼（Tshwane）市長姆西梅嘉上月造訪台北市所引發的爭議，駐南非代表處主動於主流媒體「公民報」提出聲明，指兩國多年一直保持友好與重要經濟關係。
茨瓦尼原名普勒托利亞（Pretoria）。南非外交部日前嚴厲批評姆西梅嘉（Solly Msimanga）訪問台北一事並未獲得政府批准，此舉也違反南非政府支持一個中國的原則。
1996年12月，時任南非總統的曼德拉宣布與中華民國終止外交關係，並於1998年1月與中國大陸建交。
姆西梅嘉是南非最大反對黨民主聯盟（DemocraticAlliance，DA）成員，該黨曾就姆西梅嘉訪問台北一事向南非外交部提出申請，但未獲進一步互動。
民主聯盟回覆政府指責時表示，南非與台灣一直互設聯絡辦事處，確有外交關係。
南非媒體「公民報」（The Citizen）日前引述駐館聲明表示，前總統曼德拉曾於1996年11月27日的一份聲明中強調「我們（南非）將繼續與台灣擁有建設性關係」。曼德拉當時並盛讚中華民國對南非走向民主過程中所做出的貢獻。
駐館聲明指出，南非境內目前約有800多家台商工廠與公司，每年提供約4萬個給本地人的就業機會，累積約250億鍰（約合新台幣625億元）的直接投資，以及每年約200億鍰的貿易額。經濟投資與貿易依然是兩國最堅固的磐石，必須盡一切努力保護並增長這些關係，造福兩國人民。
聲明強調，駐館擴大雙邊貿易、文化、科技、經濟等關係，鼓勵兩國彼此訪問與交流，而姆西梅嘉的受邀出訪台北市就是建立在這種親切友好的關係上。台灣的大門永遠敞開，歡迎任何人去探索與發現，以及體會人民的溫暖與友好。
姆西梅嘉發言人姆戈波齊（Samkelo Mgobozi）上個月28日曾公開駁斥「（姆西梅嘉）台北之行會引發緊張局勢」的說法是純屬短視。
他說：「我們是應台北市長邀請進行訪問，尋求為人民創造投資機會的任何可能性，並且認真考慮所有潛在的貿易機會。」1060107
(中央社)
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