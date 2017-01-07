黃之鋒時力對談 交流社運走入政黨經驗
香港政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒等人今天參加由時代力量舉辦的講座，並與時代力量秘書長陳惠敏等人對談，分享關於台灣、香港兩地由社會運動團體走入政黨的經驗。
黃之鋒在會中提到，社會運動與政黨工作有許多不同，社運關注特定議題，像是過去就是在立法會外放帳篷，包括爭取普選等議題。
他表示，香港眾志成立於2015年並在2016投入香港立法會選舉。現在走入政黨工作，雖然也會做公民抗命活動，但立法會工作需要許多民意基礎，與不同立場的人士對話，取得中間選民的認同，這便是社會運動與政黨運動的差異。
黃之鋒並提到，如何堅持街頭運動路線，是很不容易的事情，會不會違反、忘記初衷，也是挑戰。
時代力量秘書長陳惠敏則在會談時表示，從事社會運動比較過癮，可以深入一個主題，並可以要求達到什麼成效；而對政黨或政治工作者而言，許多法案並非自己熟悉或關注的領域，但對國家社會都是重要的議題。
因此，陳惠敏認為，政黨應該是連結者，將社會中各界對同樣價值有堅持及願意貢獻、討論的人以政黨的方式連結，這是政黨工作中最重要的部分。
她表示，台灣與香港民主進程不同，各自關切的點也不一樣，她非常反對以統一或是獨立的標籤，把所有可能的政治工作者劃分成不能對話的對象。但她強調，時代力量還是主張台獨的政黨。
此外，許多時代力量立委助理與香港議員朱凱迪、姚松炎、羅冠聰的助理也在這次對談中討論雙方在投入選舉、選後與民眾交流等議題。1060107
(中央社)
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