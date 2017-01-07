面對企業怪招 勞動部正面迎戰

《勞動基準法》新修規定上路之後，引發外界熱烈討論，但上有政策、下有對策，許多企業與人資公司已經想出對應之道。勞動部今針對坊間企業的「怪招」一一回應，同時也重申，協同各地方勞工行政主管機關、工商團體辦理宣導會，協助事業單位落實法令，以確保勞工權益。

有公司已派遣工取代現有人力，或是將員工改為承攬，以規避加班費，勞動部強調，事業單位與提供勞務者，雙方是僱傭、派遣或𠄘攬，須依個案事實認定，但如果事業單位對提供勞務的承攬人，如有行使指揮監督事實，經認定勞雇雙方存有從屬性，則該事業單位與勞工間為僱傭關係，雇主應依勞動法令辦理勞工權益相關事項。

另外，也傳出有公司以「交叉聘僱」的方式，讓A公司員工在休息日至B公司工作、B員工到A公司上班，或是直接把月薪員工改為日薪員工的方式，勞動部解釋，日薪員工也同樣有享有特休假、提繳勞工退休金、依法投保勞工保險等權益。而交叉聘僱的員工同樣也均須依法享有特休、加班費、提繳勞退金的法定權益，若實施交叉聘僱，事業單位未必節省成本。

有企業直接公告將未休的特休假工資改外年終獎金，或是減少發放年終獎金改為特休工資及加班費的「年終奬勵金」，勞動部強調，特別休假，是為了提供勞工休息，特休假日期由勞工意願決定。雇主可提醒或促請勞工排定休假，但不可限制勞工僅得一次預先排定、或在特定期日前休假。

勞動部解釋，特別休假、加班費及休假日等規定，是《勞基法》課予雇主的法定義務，與年終獎金福利性質的概念不同。雇主擅自單方面更改勞動契約，並以年終獎金替代特別休假未休工資、或是更改為年終獎勵金，已違反《勞基法》規定。

(中時)