中美航母在南海將如何相鬥？
遼寧艦及艦載機殲15在南海演訓，準備北返青島基地，美太平洋艦隊「卡爾‧文森號」航母正從聖地牙哥基地（San Diego）前往南海。中美航母是否在南海相逢，一旦相逢，雙方將如何處置？
美國海軍官網發佈，「卡爾‧文森號」航母戰鬥群已前往西太平洋，航母戰鬥群指揮官James W. Kilby少將稱，前進南海就是要強化美國自由航行及南海合法航行權；兩軍南海相遇，共軍是否堅持「兩軍相逢勇者勝」原則？
大陸專家7日分析，中美兩國航母編隊在南海相遇，最可能出現的情況是編隊內的驅逐艦和護衛艦上前打頭陣，近距離對峙，甚至互相遮擋航路，航母本身不會站在最前面，而是會派出多架次艦載機，在空中靠近對方艦隊，進行偵照活動以示威。
「卡爾‧文森號」號很有可能於2月底3月初進入南海進行活動。屆時如果遼寧艦航母編隊仍在南海區域訓練，確有可能與美相遇。
「卡爾‧文森號」號航母屬排水量10萬噸以上的「尼米茲」級。艦上載有約90架飛機，包括四個中隊的F-18「大黃蜂」戰機、各種電子作戰飛機、運輸機、反潛直升機等。作戰編隊由「邦克山」號巡洋艦、「格里德利」號驅逐艦、「斯特雷」號驅逐艦、「杜威」號驅逐艦組成。而遼寧艦編隊則由「鄭州」號驅逐艦、「海口」號驅逐艦、「長沙」號驅逐艦、「煙台」號和「臨沂」號護衛艦組成。
如果共軍調動南海艦隊所屬水面艦艇和岸基航空兵部隊，兩者可謂旗鼓相當。這就是中方所稱的「主場優勢」。
此前，大陸海軍大校，教授級研究員李傑分析有兩項重點，一是「中國在南海的『主場優勢』不容小覷。」二是「遼寧艦已經具備一定作戰能力，不再只是一艘純粹的訓練航母。」
因此，兩軍南海相逢要不「相逢一笑泯恩仇」，桃花依舊笑春風。要不就是美軍貫徹南海「自由航行」主張，把威懾任務執行到底？這時可能出現兩虎相鬥。
另一可能是中美戰機都採取故意逼近對方艦隻的挑釁、警告戰術。2016年2架俄羅斯蘇24攻擊機，於4月12日在波羅地海低空飛越美軍唐納庫克號驅逐艦，美國認為此舉極具挑釁。
另外，2001年共軍飛行員王偉為阻止美軍EP3型偵察機在南海執行偵查任務，因「太貼近」EP3墜機，美軍稱王偉因挑釁性飛行才出事。王偉被視為中國空軍英雄。
(中時電子報)
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