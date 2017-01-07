娛樂漁船亮島故障 馬祖海巡馳援

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北竿娛樂漁船「梅花公主」號今天上午在亮島附近海域發生引擎故障，馬祖海巡隊獲得訊息後，立即派遣線上巡防艇PP-2036前往救助，船上全員平安。

今天上午9時許，「梅花公主」號漁船搭載13名釣客於亮島附近海域航行時，失去動力隨波逐流，吳姓船主立即打電話向馬祖海巡隊求援；馬祖海巡隊獲得訊息後，立即派遣線上巡防艇PP-2036前往救助。

PP-2036艇抵達現場後，發現「梅」船引擎冒煙，機艙持續進水，且當時海象轉差，「梅」船受側浪影響搖晃劇烈，有沈船之虞；為避免發生海難事件，遂將「梅」船上13名釣客接駁至巡防艇上以確保安全，並緊急聯絡漁船協助拖帶「梅」船，並在旁執行戒護任務。「梅」船船長及船員於獲救後亦對馬祖海巡隊表達感謝。

馬祖海巡隊提醒漁民朋友，馬祖海域近日濃霧籠罩，請漁民朋友出港作業時注意航安，若有發生意外，馬祖海巡隊必定全力提供協助、救助受難船舶，保障漁民安全。1060107

(中央社)